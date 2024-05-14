Под видом декораций для аквариума: из Украины пытались переслать полсотни моллюсков юрского периода

Киевские таможенники в очередной раз помешали незаконной пересылке за пределы Украины древних окаменелостей (на этот раз - моллюсков) возрастом 145-149 млн лет, которые имеют культурную и научную ценность. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

52 остатки окаменелых существ обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Запорожья в Канаду. Отправитель задекларировал их как декорации для аквариума, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для определения принадлежности окаменелостей к культурным ценностям находку направили на экспертизу в Национальный научно-природоведческий музей Украины. Как определили специалисты, окаменелые существа - это полированные моллюски (аммониты), оригинальные фосилии разных родов, которые существовали еще в юрский период: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. и др.

Все палеонтологические образцы имеют культурную, научную, музейную и образовательную ценность, и рекомендуются экспертами для внесения в музейный фонд Украины.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Киевская таможня составила протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Палеонтологические образцы изъяты.

Напомним

Киевские таможенники изъяли три археологических кремневых ядрища, датированных 6 тысячелетием до нашей эры, из посылки, отправленной из Кривого Рога в Соединенные Штаты.