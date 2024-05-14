Под видом декораций для аквариума: из Украины пытались переслать полсотни моллюсков юрского периода

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Киевские таможенники изъяли 52 окаменелых моллюсков Юрского периода возрастом 145-149 миллионов лет, которые незаконно переправляли из Запорожья в Канаду под видом аквариумных украшений.
Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил Анкару, где встретился с турецкими чиновниками, в том числе со Спикером Великого Национального Собрания, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество, формулу мира и усиление сотрудничества между парламентами Украины и Турции.
В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр
Девять человек получили легкие ранения в результате российских ударов по Харькову, в том числе попадание в жилой дом.
Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом
Российские снаряды попали в 10-й этаж 12-этажного жилого дома и прилегающие гаражи в Харькове, вызвав пожары, но о жертвах пока не сообщается.
В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке
Водитель такси выстрелил в ногу российскому генерал-майору в отставке из травматического оружия после ссоры.
В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"
Задержания начались возле здания грузинского парламента после того, как группа протестующих сломала ограждение, а Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция приобрела насильственный характер.
россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД
россия активизировала усилия по дискредитации мирной формулы Украины, угрожая военной эскалацией и отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум", если Запад вмешается на поле боя.
Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин
Ситуация на восточном фронте остается обостренной, бои продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях. На одних направлениях враг имеет частичный успех, на других ВСУ вытесняют противника.
Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолом перспективы заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций
Российская пропаганда начала дезинформационные кампании, преувеличивая успешное наступление в Харьковской области, чтобы посеять панику, демотивировать гражданское население и военных, а также ввести в заблуждение относительно успехов российской армии.