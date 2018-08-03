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Під санкціями: у посольстві прокоментували дії британських банків щодо українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Відмова британських банків відкривати рахунки українським компаніям через те, що до окремих українців застосовані санкції, говорить про недостатню обізнаність цих банків у питаннях застосування санкцій. Посольство не отримувало офіційних скарг щодо цієї проблеми, проте готове, у разі отримання відповідних документів, звернутися до компетентних органів Великої Британії за роз'ясненнями. Про це повідомили у Посольстві України у Великій Британії, передає УНН.

“Дії банків, які керуються загальним найменуванням розділу (щодо санкцій, — ред.), вочевидь, свідчать про їх недостатню обізнаність в питаннях застосування санкцій”, — сказано у повідомленні посольства у Facebook.

При цьому, зазначається, що посольство не отримувало відповідних скарг на подібні дії банків від українських та іноземних фізичних та юридичних осіб. Водночас, з метою з’ясування всіх обставин та упередження аналогічних ситуацій у майбутньому, посольство готове звернутися до компетентних органів Великої Британії після отримання копій відповідних документів осіб, які зіштовхнулися з такими проблемами.

Зауважимо, учора один із користувачів соціальної мережі повідомив, що британські банки відмовляють українським компаніям у відкритті рахунків через те, що Україна є у санкційному списку Financial sanctions targets by regime, через санкції накладені проти режиму Януковича та санкції проти посадових осіб, які брали участь в анексії Криму. При цьому банки не враховують контекст запровадження санкцій, відмовляючи компаніям у відкритті рахунків суто на основі того, що Україна є у санкційному списку.

У посольстві звернули увагу, що фінансові санкції, запроваджені урядом Великої Британії, спрямовані не проти України, а навпаки, застосовані до осіб, звинувачених у порушенні територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, або у привласнені державних коштів та порушенні прав людини.

На сайті казначейства (HM Treasury) та Офісу із застосування фінансових санкцій (OFSI) наведено детальний список обмежувальних заходів, їх вид та конкретний адресат (фізична або юридична особа).

Нагадаємо, суд Європейського Союзу у Люксембурзі вирішив скасувати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про санкції щодо колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова.

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