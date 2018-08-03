Под санкциями: в посольстве прокомментировали действия британских банков относительно украинцев

“Действия банков, которые руководствуются общим наименованием раздела (о санкциях, — ред.), очевидно, свидетельствуют об их недостаточной осведомленности в вопросах применения санкций”, — говорится в сообщении посольства в Facebook.

При этом отмечается, что посольство не получало соответствующих жалоб на подобные действия банков от украинских и иностранных физических и юридических лиц. Вместе с тем, с целью выяснения всех обстоятельств и предупреждения аналогичных ситуаций в будущем, посольство готово обратиться в компетентные органы Великобритании после получения копий соответствующих документов от лиц, столкнувшихся с такими проблемами.

Отметим, вчера один из пользователей Facebook сообщил, что британские банки отказывают украинским компаниям в открытии счетов из-за того, что Украина есть в санкционном списке Financial sanctions targets by regime, из-за санкций наложенных против режима Януковича и санкций против должностных лиц, участвовавших в аннексии Крыма. При этом банки не учитывают контекст введения санкций, отказывая компаниям в открытии счетов исключительно на основе того, что Украина числистся в санкционном списке.

В посольстве обратили внимание, что финансовые санкции, введенные правительством Великобритании, направлены не против Украины, а наоборот, применены к лицам, обвиняемым в нарушении территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, или в присвоении государственных средств и нарушении прав человека.

На сайте казначейства (HM Treasury) и Офиса по применению финансовых санкций (OFSI) приведен подробный список ограничительных мер, их вид и конкретный адресат (физическое или юридическое лицо).

Напомним, суд Европейского Союза в Люксембурге решил отменить решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о санкциях в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.