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Під Москвою збили безпілотник

Під Москвою збили безпілотник

Київ • УНН

 • 574238 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Під Москвою засоби ППО нібито збили безпілотник, що летів атакувати російську столицю. Про це під ранок повідомив мер Москви Сергій Собянин, передає УНН.

Деталі

За даними мера, руйнувань і постраждали немає.

Цитата

«Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав Собянин.

Нагадаємо

Увечері в п'ятницю міноборони росії заявило, що збито дрон за 10 км від узбережжя тимчасово окупованого Криму. 

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