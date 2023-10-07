Під Москвою збили безпілотник

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За даними мера, руйнувань і постраждали немає.

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«Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав Собянин.

Нагадаємо

Увечері в п'ятницю міноборони росії заявило, що збито дрон за 10 км від узбережжя тимчасово окупованого Криму.