Під Москвою збили безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Під Москвою засоби ППО нібито збили безпілотник, що летів атакувати російську столицю. Про це під ранок повідомив мер Москви Сергій Собянин, передає УНН.
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За даними мера, руйнувань і постраждали немає.
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«Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав Собянин.
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