росія заявила про збиття безпілотника за 10 км від узбережжя Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У міністерстві оборони рф заявили, що 6 жовтня близько 22:30 за місцевим часом російська армія збила безпілотник за 10 кілометрів від південно-західного узбережжя Криму, передає УНН.
Деталі
Відомо, що в п'ятницю ввечері в Севастополі двічі оголошували повітряну тривогу, був перекритий рух Керченським мостом.
За даними телеграм-каналу Кримський вітер, окрім тривоги, чомусь знеструмлені райони Севатополя Кореїз, Гаспра та Лівадія.
Пізніше міноборони рф заявило, що дрон був збитий засобами ППО малого ракетного катера Чорноморського флоту.
Доповнення
22 вересня в окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф. Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф. У ССО ЗСУ вказали, що після ураження штабу флоту рф загинули 34 офіцери.