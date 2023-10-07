россия заявила о сбитии беспилотника в 10 км от побережья Крыма.

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Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. В министерстве обороны рф заявили, что 6 октября около 22:30 по местному времени российская армия сбила беспилотник в 10 километрах от юго-западного побережья Крыма, передает УНН.

Детали

Известно, что в пятницу вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, было перекрыто движение по Керченскому мосту.

По данным телеграм-канала Крымский ветер, кроме тревоги, почему-то обесточены районы Севастополя Кореиз, Гаспра Ялта Ливадия. 

Позже Минобороны РФ заявило, что трон был сбит средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота.

Дополнение

22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф. Впоследствии министерство обороны рф подтвердило удар по штабу Черноморского флота рф. В ССО ВСУ указали, что после поражения штаба флота рф погибли 34 офицера.

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