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У Севастополі вибухи, лунає повітряна тривога

У Севастополі вибухи, лунає повітряна тривога

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Севастополі оголосили повітряну тривогу, повідомив губернатор міста Михайло Развозжаєв. Місцеві пабліки попереджають про ракетну загрозу, а деякі очевидці пишуть про звуки вибухів, передає УНН.

Деталі

На опублікованому відео чути сигнал повітряної тривоги, що лунає у Севастополі. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, окрім тривоги, чомусь знеструмлені райони Севатополя Кореїз, Гаспра та Лівадія. Також перекритий Кримський міст.

Нагадаємо

22 вересня в Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі.

ЗМІ писали, що Україна використовувала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі.

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