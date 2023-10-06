В Севастополе взрывы, раздается воздушная тревога
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Местные паблики говорят о ракетной угрозе, а некоторые очевидцы пишут о звуках взрывов, передает УНН.
Детали
На опубликованном видео слышен сигнал воздушной тревоги, раздающийся в Севастополе. По данным телеграм-канала Крымский ветер, кроме тревоги, почему-то обесточены районы Севастополя Кореиз, Гаспра и Ливадия. Также перекрыт Крымский мост.
Напомним
22 сентября в Севастополе произошло несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота рф. Вооруженные силы Украины впоследствии подтвердили удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
СМИ писали, что Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.
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