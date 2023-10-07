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Под Москвой сбили беспилотник

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. Под Москвой средства ПВО якобы сбили беспилотник, летевший атаковать российскую столицу. Об этом под утро сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает УНН.

Детали

По данным мэра, разрушений и пострадавших нет.

Цитата

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Напомним

Вечером в пятницу Минобороны России заявило, что сбит дрон в 10 км от побережья временно оккупированного Крыма. 

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