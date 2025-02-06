Під Києвом загасили масштабну пожежу в центрі управління відходами
Київ • УНН
У селі Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами на площі 400 кв. м. Рятувальники з п'яти населених пунктів ліквідували загоряння о 18:15.
У Київській області ліквідовано пожежу на площі 400 кв. м у центрі управління відходами, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні у селі Фастівець сталася пожежа в центрі управління відходами. Вогонь оперативно гасили рятувальники Фастова, Василькова, Борової, Гребінок та Калинівки. Загоряння ліквідували о 18:15.
Причина пожежі встановлюється, зазначили у ДСНС.
Масштабна пожежа спалахнула у центрі управління відходами під Києвом: деталі06.02.25, 18:26 • 37204 перегляди