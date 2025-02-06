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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 167357 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149770 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Під Києвом загасили масштабну пожежу в центрі управління відходами

Під Києвом загасили масштабну пожежу в центрі управління відходами

Київ • УНН

 • 61392 перегляди

У селі Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами на площі 400 кв. м. Рятувальники з п'яти населених пунктів ліквідували загоряння о 18:15.

У Київській області ліквідовано пожежу на площі 400 кв. м у центрі управління відходами, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Сьогодні у селі Фастівець сталася пожежа в центрі управління відходами. Вогонь оперативно гасили рятувальники Фастова, Василькова, Борової, Гребінок та Калинівки. Загоряння ліквідували о 18:15.

Причина пожежі встановлюється, зазначили у ДСНС.

Масштабна пожежа спалахнула у центрі управління відходами під Києвом: деталі06.02.25, 18:26 • 37204 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПКиївщина
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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