Под Киевом потушили масштабный пожар в центре управления отходами
Киев • УНН
В селе Фастовец Киевской области произошел пожар в центре управления отходами на площади 400 кв. м. Спасатели из пяти населенных пунктов ликвидировали возгорание в 18:15.
В Киевской области ликвидирован пожар на площади 400 кв. м в центре управления отходами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня в селе Фастовец произошел пожар в центре управления отходами. Огонь оперативно тушили спасатели Фастова, Василькова, Боровой, Гребенок и Калиновки. Возгорание ликвидировали в 18:15.
Причина пожара устанавливается, отметили в ГСЧС.
Масштабный пожар вспыхнул в центре управления отходами под Киевом: детали06.02.25, 18:26 • 20948 просмотров