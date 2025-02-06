Под Киевом потушили масштабный пожар в центре управления отходами

В Киевской области ликвидирован пожар на площади 400 кв. м в центре управления отходами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

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Сегодня в селе Фастовец произошел пожар в центре управления отходами. Огонь оперативно тушили спасатели Фастова, Василькова, Боровой, Гребенок и Калиновки. Возгорание ликвидировали в 18:15.

Причина пожара устанавливается, отметили в ГСЧС.

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