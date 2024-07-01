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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Під Києвом водій Dodge збив 13-річного хлопчика: підлітка госпіталізували

Київ • УНН

 • 19931 перегляди

У Броварах 41-річний водій автомобіля Dodge збив 13-річного хлопчика, який перебігав дорогу, в результаті чого неповнолітній отримав травми і був госпіталізований.

Під Києвом водій Dodge збив 13-річного хлопчика: підлітка госпіталізували

У Броварах водій автомобіля "Dodge" збив 13-річного хлопчика, який перебігав проїжджу частину, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

За даними правоохоронців, ДТП сталась 1 липня в Броварах по вулиці Симона Петлюри.

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"Попередньо відомо, що 41-річний водій автомобіля "Dodge" збив 13-річного хлопчика, який перебігав проїжджу частину", - йдеться у повідомленні

За даними правоохоронців, неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

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