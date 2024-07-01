Під Києвом водій Dodge збив 13-річного хлопчика: підлітка госпіталізували
Київ • УНН
У Броварах 41-річний водій автомобіля Dodge збив 13-річного хлопчика, який перебігав дорогу, в результаті чого неповнолітній отримав травми і був госпіталізований.
У Броварах водій автомобіля "Dodge" збив 13-річного хлопчика, який перебігав проїжджу частину, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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За даними правоохоронців, ДТП сталась 1 липня в Броварах по вулиці Симона Петлюри.
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"Попередньо відомо, що 41-річний водій автомобіля "Dodge" збив 13-річного хлопчика, який перебігав проїжджу частину", - йдеться у повідомленні
За даними правоохоронців, неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
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