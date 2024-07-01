Киев • УНН
В Броварах 41-летний водитель автомобиля Dodge сбил 13-летнего мальчика, который перебегал дорогу, в результате чего несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
В Броварах водитель автомобиля "Dodge" сбил 13-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, ДТП произошло 1 июля в Броварах по улице Симона Петлюры.
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"Предварительно известно, что 41-летний водитель автомобиля "Dodge" сбил 13-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть", - говорится в сообщении
По данным правоохранителей, несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
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