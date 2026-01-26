Під Києвом розслідують жорстоке поводження із двома ведмедицями у ландшафтному парку: що відомо

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом неналежного утримання тварин у Білоцерківському районі. Йдеться про можливі порушення умов перебування двох ведмедиць. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, правоохоронці дізналися про можливі порушення під час моніторингу соціальних мереж. У повідомленнях йшлося про неналежні умови утримання двох ведмедиць на території ландшафтного парку.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури наразі проводять розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України) - йдеться у дописі.

Наразі, слідчі дії тривають, правоохоронці з’ясовують усі обставини можливого правопорушення.

Додамо

Як повідомляє телеканал "Крокус", йдеться про можливе жорстоке поводження з двома ведмедицями, яких утримують у неволі на території ландшафтного парку "Буки".

Підставою для розслідування стали, зокрема, публікації зоозахисної організації UAnimals, яка заявила про неналежні умови утримання тварин. За словами активістів, ведмедиці перебувають у тісних і брудних вольєрах, мають зваляне хутро, худорлявий і виснажений вигляд, а їхній стан викликає серйозне занепокоєння.

"Від їхнього вигляду стискається серце — тварини мляві, зі зболеним поглядом. Фактично вони живуть у "в’язниці" та слугують розвагою для відвідувачів", — зазначають в UAnimals.

Зоозахисники повідомили, що подали заяву ще у листопаді, однак справу двічі неправильно кваліфіковували, через що розслідування затягнулося. Нині організація вимагає правильної правової кваліфікації та негайного вилучення ведмедиць із неволі.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11328, що забороняє використання домашніх тварин у рекламі та на виставках без належних умов. Також документ забороняє хірургічні операції тваринам, не пов'язані з лікуванням.