13:53 • 5860 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 12787 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 15608 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 27865 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 21571 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 41756 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21358 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38502 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23353 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28290 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Під Києвом розслідують жорстоке поводження із двома ведмедицями у ландшафтному парку: що відомо

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування щодо можливих порушень умов утримання двох ведмедиць у Білоцерківському районі. Правоохоронці дізналися про це з соцмереж, розслідування триває за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Під Києвом розслідують жорстоке поводження із двома ведмедицями у ландшафтному парку: що відомо

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом неналежного утримання тварин у Білоцерківському районі. Йдеться про можливі порушення умов перебування двох ведмедиць. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, правоохоронці дізналися про можливі порушення під час моніторингу соціальних мереж. У повідомленнях йшлося про неналежні умови утримання двох ведмедиць на території ландшафтного парку.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури наразі проводять розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України) 

- йдеться у дописі.

Наразі, слідчі дії тривають, правоохоронці з’ясовують усі обставини можливого правопорушення.

Додамо

Як повідомляє телеканал "Крокус", йдеться про можливе жорстоке поводження з двома ведмедицями, яких утримують у неволі на території ландшафтного парку "Буки".

Підставою для розслідування стали, зокрема, публікації зоозахисної організації UAnimals, яка заявила про неналежні умови утримання тварин. За словами активістів, ведмедиці перебувають у тісних і брудних вольєрах, мають зваляне хутро, худорлявий і виснажений вигляд, а їхній стан викликає серйозне занепокоєння.

"Від їхнього вигляду стискається серце — тварини мляві, зі зболеним поглядом. Фактично вони живуть у "в’язниці" та слугують розвагою для відвідувачів", — зазначають в UAnimals.

Зоозахисники повідомили, що подали заяву ще у листопаді, однак справу двічі неправильно кваліфіковували, через що розслідування затягнулося. Нині організація вимагає правильної правової кваліфікації та негайного вилучення ведмедиць із неволі.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11328, що забороняє використання домашніх тварин у рекламі та на виставках без належних умов. Також документ забороняє хірургічні операції тваринам, не пов'язані з лікуванням.

Алла Кіосак

