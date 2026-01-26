$43.140.03
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 12767 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 15588 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 27822 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 21557 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 41729 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
26 января, 09:46 • 21356 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 38480 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23346 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28284 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Под Киевом расследуют жестокое обращение с двумя медведицами в ландшафтном парке: что известно

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту возможных нарушений условий содержания двух медведиц в Белоцерковском районе. Правоохранители узнали об этом из соцсетей, расследование продолжается по факту жестокого обращения с животными.

Под Киевом расследуют жестокое обращение с двумя медведицами в ландшафтном парке: что известно

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту ненадлежащего содержания животных в Белоцерковском районе. Речь идет о возможных нарушениях условий содержания двух медведиц. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, правоохранители узнали о возможных нарушениях во время мониторинга социальных сетей. В сообщениях говорилось о ненадлежащих условиях содержания двух медведиц на территории ландшафтного парка.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сейчас проводят расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) 

- говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства возможного правонарушения.

Добавим

Как сообщает телеканал "Крокус", речь идет о возможном жестоком обращении с двумя медведицами, которых содержат в неволе на территории ландшафтного парка "Буки".

Основанием для расследования стали, в частности, публикации зоозащитной организации UAnimals, которая заявила о ненадлежащих условиях содержания животных. По словам активистов, медведицы находятся в тесных и грязных вольерах, имеют свалявшуюся шерсть, худощавый и истощенный вид, а их состояние вызывает серьезное беспокойство.

"От их вида сжимается сердце — животные вялые, с измученным взглядом. Фактически они живут в "тюрьме" и служат развлечением для посетителей", — отмечают в UAnimals.

Зоозащитники сообщили, что подали заявление еще в ноябре, однако дело дважды неправильно квалифицировали, из-за чего расследование затянулось. Сейчас организация требует правильной правовой квалификации и немедленного изъятия медведиц из неволи.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №11328, запрещающий использование домашних животных в рекламе и на выставках без надлежащих условий. Также документ запрещает хирургические операции животным, не связанные с лечением.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Социальная сеть
Киевская область
Верховная Рада