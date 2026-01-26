Под Киевом расследуют жестокое обращение с двумя медведицами в ландшафтном парке: что известно

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту ненадлежащего содержания животных в Белоцерковском районе. Речь идет о возможных нарушениях условий содержания двух медведиц. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, правоохранители узнали о возможных нарушениях во время мониторинга социальных сетей. В сообщениях говорилось о ненадлежащих условиях содержания двух медведиц на территории ландшафтного парка.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сейчас проводят расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) - говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия продолжаются, правоохранители выясняют все обстоятельства возможного правонарушения.

Добавим

Как сообщает телеканал "Крокус", речь идет о возможном жестоком обращении с двумя медведицами, которых содержат в неволе на территории ландшафтного парка "Буки".

Основанием для расследования стали, в частности, публикации зоозащитной организации UAnimals, которая заявила о ненадлежащих условиях содержания животных. По словам активистов, медведицы находятся в тесных и грязных вольерах, имеют свалявшуюся шерсть, худощавый и истощенный вид, а их состояние вызывает серьезное беспокойство.

"От их вида сжимается сердце — животные вялые, с измученным взглядом. Фактически они живут в "тюрьме" и служат развлечением для посетителей", — отмечают в UAnimals.

Зоозащитники сообщили, что подали заявление еще в ноябре, однако дело дважды неправильно квалифицировали, из-за чего расследование затянулось. Сейчас организация требует правильной правовой квалификации и немедленного изъятия медведиц из неволи.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №11328, запрещающий использование домашних животных в рекламе и на выставках без надлежащих условий. Также документ запрещает хирургические операции животным, не связанные с лечением.