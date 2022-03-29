Під Чугуєвом виявили тіла російських окупантів без слідів поранень

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"Ось так цінують своїх воїнів у рф. Схоже, що командування кинуло своїх же вмирати від холоду і голоду", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо

Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з “Л/ДНР” і спалюють тіла добровольців з рф.