Під Чугуєвом виявили тіла російських окупантів без слідів поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під Чугуєвом знайшли тіла російських окупантів без слідів насильницької смерті. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко та припустив, що їх кинули вмирати від холоду і голоду, передає УНН.
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"Ось так цінують своїх воїнів у рф. Схоже, що командування кинуло своїх же вмирати від холоду і голоду", - зазначив Геращенко.
Нагадаємо
Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з “Л/ДНР” і спалюють тіла добровольців з рф.