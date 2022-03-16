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Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з “Л/ДНР” і спалюють тіла добровольців з рф – ГУР МОУ

Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з “Л/ДНР” і спалюють тіла добровольців з рф – ГУР МОУ

Київ • УНН

 • 150620 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Родичам окупантів розповідають, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляють розвідники, у тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана «поліція» російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає.

“Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої”, - стверджують в ГУР.

Як зазначає управління, на тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу першого Армійського корпусу окупантів.

Переважна частина "новобранців", за даними розвідки, відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед "новобранців" сягають 70-80%, зазначають в ГУР.

Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії, інформує управління. Точна кількість спалених невідома.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог втратив вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки з початку масштабного вторгнення рф в Україну.

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