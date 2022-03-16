Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из “Л/ДНР” и сжигают тела добровольцев из рф - ГУР МОУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Родственникам оккупантов рассказывают, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Так, сообщают разведчики, во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии. При этом, из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на захоронение. Никаких документов где, как и при каких обстоятельствах они погибли - нет.

“Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно, родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, но "полиция" оккупантов не обращает внимания на эти настроения”, - утверждают в ГУР.

Как отмечает управление, на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав первого Армейского корпуса оккупантов.

Подавляющая часть "новобранцев", по данным разведки, отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень обеспечения и нехватка пищи. Потери среди "новобранцев" достигают 70-80%, отмечают в ГУР.

Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных новобранцев и добровольцев, которые прибыли из России, информирует управление. Точное количество сожженных неизвестно.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, враг утратил уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолета, 108 вертолетов и сотни единиц другой военной техники с начала масштабного вторжения рф в Украину.

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