Под Чугуевом обнаружили тела российских оккупантов без следов ранений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Под Чугуевом нашли тела российских оккупантов без следов насильственной смерти. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко и предположил, что их бросили умирать от холода и голода, передает УНН.
Цитата
"Вот так ценят своих воинов в рф. Похоже, что командование бросило своих же умирать от холода и голода", - отметил Геращенко.
Напомним
Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых 55 мобилизованных из “Л/ДНР” и сжигают тела добровольцев из рф.