Под Чугуевом обнаружили тела российских оккупантов без следов ранений

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"Вот так ценят своих воинов в рф. Похоже, что командование бросило своих же умирать от холода и голода", - отметил Геращенко.

Напомним

Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых 55 мобилизованных из “Л/ДНР” и сжигают тела добровольцев из рф.