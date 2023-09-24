Під час візиту до США Зеленський зустрівся з Генрі Кіссінджером

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Єрмак розповів, у Зеленського та Кіссінджера вийшла справді глибока розмова.

У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією.

Цитата

«До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу», — Генрі Кіссінджер.

Доповнення

Єрмак наголосив, що Генрі Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО, адже росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав’язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

«Членство України в Альянсі – це краща інвестиція у безпеку Європи на довгі роки», — йдеться у повідомленні.

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Додамо

18 вересня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Сполучених Штатів. У рамках візиту вони взяли участь в Генеральній асамблеї та зустрілися з очільниками різних країн та організацій.