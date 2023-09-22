Кулеба про результати делегації у США: "Знаковий візит, який приніс нові оборонні угоди та рішучість боротися до перемоги"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соціальній мережі X (колишній Twitter), коротко підбив підсумки візиту української делегації на чолі з президентом до США, передає УНН.

Цитата

"Разом з Андрієм Єрмаком та всією командою президента ми завершили ще один знаковий візит, який приніс нові оборонні угоди та рішучість боротися за нашу спільну свободу до перемоги. Ми продовжуємо працювати над іншими досягненнями в інтересах України та світу", - підбив підсумки глава зовнішньополітичного відомства. 

Доповнення

В Рамках візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джо Байденом.

Байден повторив тезу, висловлену ним під час Генеральній Асамблеї ООН, про те, що жодна нація не може почуватися справді безпечною у світі доки росія намагається захопити Україну.

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Глава держави підсумував зустріч з президентом США, подякувавши за новий військовий пакет допомоги. Також глава держави зазначив, що держави будуть працювати спільно над виготовленням зброї та оборонних систем. Президенти також обговорили посилення інституцій, Української держави, відновлення України після бойових дій та міжнародну співпрацю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, що провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де сторони обговорили підготовку до саміту Альянсу у Вашингтоні у 2024 році.

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Наразі Президент України Володимир Зеленський разом з першої леді Оленою Зеленською прибули до Канади. Про це повідомляє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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