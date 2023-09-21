Зеленський зустрівся з американськими посадовцями: обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

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"Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи та гідності – цінностей, на яких базуються обидві наші країни. Страждання українського народу від російських воєнних злочинів величезні, але вже понад половину окупованих територій звільнено від російських загарбників, і ми чітко бачимо, що перемога стає все ближчою", - заявив президент.

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Він висловив вдячність Палаті представників, обом партіям і всьому американському народу за непохитну підтримку України. Зеленський зазначив, що на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та першочергові оборонні потреби, зокрема зміцнення ППО.

"Перемога України буде гарантією того, що ані росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом", - резюмував очільник держави.

Нагадаємо

Конгресмен-республіканець, голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол після зустрічі президента Володимира Зеленського із американськими законодавцями висловив переконання, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів, попри розбіжності.