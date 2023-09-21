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Зеленський зустрівся з американськими посадовцями: обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Зеленський зустрівся з американськими посадовцями: обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту в Сполучені Штати зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті, лідерами Республіканської та Демократичної партій в Палаті представників Стівом Скалізом та Хакімом Джефрісом, конгресменами. Вони обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, пише УНН.

Цитата

"Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи та гідності – цінностей, на яких базуються обидві наші країни. Страждання українського народу від російських воєнних злочинів величезні, але вже понад половину окупованих територій звільнено від російських загарбників, і ми чітко бачимо, що перемога стає все ближчою", - заявив президент.

Деталі

Він висловив вдячність Палаті представників, обом партіям і всьому американському народу за непохитну підтримку України. Зеленський зазначив, що на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та першочергові оборонні потреби, зокрема зміцнення ППО.

"Перемога України буде гарантією того, що ані росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом", - резюмував очільник держави.

Нагадаємо

Конгресмен-республіканець, голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол після зустрічі президента Володимира Зеленського із американськими законодавцями висловив переконання, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів, попри розбіжності.

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