Зеленський прибув до Канади

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, ласкаво просимо до Канади!" - написав Трюдо у Х/Twitter.

Доповнення

У Канаді Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та виступить перед канадським парламентом в Оттаві. Лідери держав планують обговорити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку та підтримку розвитку України з боку Канади.