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Зеленський прибув до Канади

Зеленський прибув до Канади

Київ • УНН

 • 170539 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з першої леді Оленою Зеленською прибули до Канади. Про це повідомляє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише УНН.

Цитата 

"Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, ласкаво просимо до Канади!" - написав Трюдо у Х/Twitter.

Доповнення

У Канаді Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та виступить перед канадським парламентом в Оттаві. Лідери держав планують обговорити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку та підтримку розвитку України з боку Канади.

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