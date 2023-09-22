Зеленський прибув до Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з першої леді Оленою Зеленською прибули до Канади. Про це повідомляє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише УНН.
Цитата
"Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, ласкаво просимо до Канади!" - написав Трюдо у Х/Twitter.
Доповнення
У Канаді Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та виступить перед канадським парламентом в Оттаві. Лідери держав планують обговорити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку та підтримку розвитку України з боку Канади.