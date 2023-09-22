Зеленский прибыл в Канаду

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"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, добро пожаловать в Канаду!" - написал Трюдо в Х/Twitter.

Дополнение

В Канаде Зеленский встретится с прем’премьер-министром Джастином Трюдо и выступит перед канадским парламентом в Оттаве. Лидеры государств планируют обсудить постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку развития Украины со стороны Канады.