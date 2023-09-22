Трюдо підтвердив візит Зеленського до Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та виступити перед канадським парламентом в Оттаві. Про це йдеться в заяві офісу Трюдо ввечері в четвер після завершення візиту Зеленського до США, пише Reuters, передає УНН.
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"Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 21 по 22 вересня 2023 року", - повідомили в офісі Трюдо.
Деталі
В Оттаві прем’єр-міністр Трюдо зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку та підтримку розвитку України з боку Канади. Також лідери візьмуть участь у церемонії підписання угоди про продовження зміцнення економічних зв’язків між нашими країнами.
У Торонто Зеленський зустрінуться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектора в майбутнє України.
Довнення
За словами співрозмовників видання NBC, Зеленський відвідає Оттаву та Торонто. Очікується, що він виступить у парламенті в Оттаві в п’ятницю, 22 вересня, а потім вирушить до Торонто. Також, ймовірно, Зеленський попросить додаткової військової підтримки під час перебування в Оттаві.
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