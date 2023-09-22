Трюдо подтвердил визит Зеленского в Канаду

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"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду с 21 по 22 сентября 2023 года", - сообщили в офисе Трюдо.

Детали

В Оттаве премьер-министр Трюдо встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить постоянную военную, экономическую, гуманитарную и поддержку развития Украины со стороны Канады. Также лидеры примут участие в церемонии подписания соглашения о продлении укрепления экономических связей между нашими странами.

Торонто Зеленский встретится с лидерами канадского бизнеса, чтобы усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины.

Дополнение

По словам собеседников издания NBC, Зеленский посетит Оттаву и Торонто. Ожидается, что он выступит в парламенте в Оттаве в пятницу, 22 сентября, а затем отправится в Торонто. Также, вероятно, Зеленский попросит дополнительной военной поддержки во время пребывания в Оттаве.

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