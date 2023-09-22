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Зеленський підсумував зустріч з Байденом: Україна та США працюватимуть над виробництвом зброї

Зеленський підсумував зустріч з Байденом: Україна та США працюватимуть над виробництвом зброї

Київ • УНН

 • 413154 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підсумував зустріч з президентом США Джо Байденом, подякувавши за новий військовий пакет допомоги. Також глава держави зазначив, що держави будуть працювати спільно над виготовленням зброї та оборонних систем. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Цитата 

“Дуже вагома зустріч із Президентом Байденом, його командою. Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз. Формула миру – дякую за підтримку”, - написав глава України.

Зеленський зазначив, що глави держав обговорили системне посилення України та нашого захисту, наших оборонних спроможностей. 

“Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції”, - додав президент.

Доповнення

Гарант Конституції додав, що Україна вистоїть у цій війні та має дати надійний захист від повторення агресій.

Президенти також обговорили посилення інституцій, Української держави, відновлення України після бойових дій, міжнародна співпраця. “Наші команди працюватимуть над реалізацією деталей домовленостей”, - написав Зеленський. 

Нагадаємо

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів.

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