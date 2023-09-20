Зеленський цього тижня здійснить візит до Канади - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснить візит Канаду. Про це пише CBC News з посиланням на джерела, передає УНН.
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За словами співрозмовників видання, Зеленський відвідає Оттаву та Торонто. Очікується, що він виступить у парламенті в Оттаві в п’ятницю, 22 вересня, а потім вирушить до Торонто. Також, ймовірно, Зеленський попросить додаткової військової підтримки під час перебування в Оттаві.
Поїздка очільника держави до Канади офіційно не анонсована. Вона була б першою з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Канадські та українські урядовці відмовилися надати коментарі щодо поїздки, однак на Парламентському пагорбі протягом кількох днів проводять заходи безпеки, пише видання.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський 24 серпня провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо та подякував за виступ на саміті Кримської платформи та регулярну підтримку України.