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Во время визита в США Зеленский встретился с Генри Киссинджером

Во время визита в США Зеленский встретился с Генри Киссинджером

Киев • УНН

 • 461400 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во время визита в США Владимир Зеленский встретился с известным дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Ермак рассказал, у Зеленского и Киссинджера получился действительно глубокий разговор.

У Киссинджера есть много метких цитат, которые характеризуют современное состояние дел в войне с Россией.

Цитата

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла», — Генри Киссинджер.

Дополнение

Ермак отметил, что Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО, ведь Россия пытается разрушить мировой порядок, нарушать и подменять международное право и Устав ООН, навязывая собственную конспирологию и толкование правил.

«Членство Украины в Альянсе – это лучшая инвестиция в безопасность Европы на долгие годы», — говорится в сообщении.

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Добавим

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Соединенные Штаты. В рамках визита они приняли участие в Генеральной ассамблее и встретились с руководителями различных стран и организаций.

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