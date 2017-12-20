Під час відкриття ялинки в Івано-Франківську феєрверк влучив у голову дівчині
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Івано-Франківську під час відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в голову дівчині. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації, передає УНН.
Близько 19:10 19 грудня в Івано-Франківську на Вічевому майдані під час відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в голову дівчині 2000 року народження.
Постраждала з травмами голови госпіталізована до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.
За словами міського голови Руслана Марцінківа, наразі життю та здоров’ю постраждалої дівчини, студентки одного з франківських вишів, нічого не загрожує, серйозних травм немає.
“Пацієнтку перевели до палати стаціонару обласної лікарні, її стан стабільний. За прогнозами медиків, за кілька днів дівчину можна буде готувати до виписки. Місто оплатить лікування потерпілої, надасть матеріальну допомогу”, — зазначив мер.
Він додав, що зараз у виконавчому комітеті проводять внутрішнє розслідування.
“Перше покарання: догану отримають директор департаменту культури та начальник управління надзвичайних ситуацій МВК через недотримання правил техніки безпеки під час проведення масових заходів. Крім того, обурює, чому мої підлеглі не виконують мого ж розпорядження про заборону піротехніки. А от організацією, яка забезпечувала феєрверк, займаються правоохоронні органи. Перше, що ми зробимо — приймемо рішення виконкому про заборону піротехніки. Зараз потрібно вжити всіх заходів, щоб такого більше ніколи не повторилось”, — наголосив міський голова.
Як повідомляв УНН, 19 грудня у Києві засвітили вогні на головній ялинці.