Во время открытия елки в Ивано-Франковске фейерверк попал в голову девушке
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову девушке. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает УНН.
Около 19:10 19 декабря в Ивано-Франковске на Вечевой площади во время открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову девушке 2000 года рождения.
Пострадавшая с травмами головы госпитализирована в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.
По словам городского головы Руслана Марцинкива, жизни и здоровью пострадавшей девушки, студентки одного из франковских вузов, ничего не угрожает, серьезных травм нет.
"Пациентку перевели в палату стационара областной больницы, ее состояние стабильное. По прогнозам медиков, через несколько дней девушку можно будет готовить к выписке. Город оплатит лечение пострадавшей, окажет материальную помощь", - отметил мэр.
Он добавил, что сейчас в исполнительном комитете проводят внутреннее расследование.
"Первое наказание: выговор получат директор департамента культуры и начальник управления чрезвычайных ситуаций МВК из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении массовых мероприятий. Кроме того, возмущает, почему мои подчиненные не выполняют моего же распоряжение о запрете пиротехники. А вот организацией, которая обеспечивала фейерверк, занимаются правоохранительные органы. Первое, что мы сделаем - примем решение исполкома о запрете пиротехники. Сейчас нужно принять все меры, чтобы такого больше никогда не повторилось", - подчеркнул городской голова.
Как сообщал УНН, 19 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке.