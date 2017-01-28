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Під час пожежі на Одещині загинув охоронець бази відпочинку

Під час пожежі на Одещині загинув охоронець бази відпочинку

Київ • УНН

 • 9369 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. У курортному селищі Затока на Одещині ввечері 27 січня сталася масштабна пожежа, під час якої загинув охоронець бази відпочинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.

Пожежно-рятувальні підрозділи працювали по підвищеному номеру виклику “Пожежа 1БІС”. До ліквідації пожежі від Білгород-Дністровського райвідділу залучались 6 одиниць пожежної техніки та 24 чоловіки особового складу. Вогнеборці протягом 2,5 годин ліквідували пожежу, внаслідок якої пошкоджено дерев’яну будівлю на загальній площі 50 м кв. Причина пожежі встановлюється.

Під час пожежі загинув охоронець бази відпочинку. Ймовірна причина смерті — інфаркт, при огляді медичним персоналом слідів опіків не виявлено.

Українські Національні Новини

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