Під час пожежі на Одещині загинув охоронець бази відпочинку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. У курортному селищі Затока на Одещині ввечері 27 січня сталася масштабна пожежа, під час якої загинув охоронець бази відпочинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Пожежно-рятувальні підрозділи працювали по підвищеному номеру виклику “Пожежа 1БІС”. До ліквідації пожежі від Білгород-Дністровського райвідділу залучались 6 одиниць пожежної техніки та 24 чоловіки особового складу. Вогнеборці протягом 2,5 годин ліквідували пожежу, внаслідок якої пошкоджено дерев’яну будівлю на загальній площі 50 м кв. Причина пожежі встановлюється.
Під час пожежі загинув охоронець бази відпочинку. Ймовірна причина смерті — інфаркт, при огляді медичним персоналом слідів опіків не виявлено.