Во время пожара в Одесской области погиб охранник базы отдыха

Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова "Пожар 1бис". К ликвидации пожара от Белгород-Днестровского райотдела привлекались 6 единиц пожарной техники и 24 человека личного состава. Пожарные в течение 2,5 часов ликвидировали пожар, в результате которого повреждено деревянное здание на общей площади 50 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Во время пожара погиб охранник базы отдыха. Предполагаемая причина смерти - инфаркт, при осмотре медицинским персоналом следов ожогов не обнаружено.