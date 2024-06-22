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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Під час нічної атаки рф 3 ворожі цілі знищили на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 30340 перегляди

Сили протиповітряної оборони на Хмельниччині збили 3 ворожі цілі під час повітряної тривоги, про жертви чи руйнування наразі не повідомляється.

Під час нічної атаки рф 3 ворожі цілі знищили на Хмельниччині

У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили 3 ворожі цілі під час повітряної тривоги вночі, про жертви чи руйнування не повідомляється, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 3 ворожі цілі. Місця падіння уламків встановлюються

- повідомив Тюрін у Telegram.

З його слів, наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Сили ППО на заході вночі знищили 7 крилатих ракет і 8 "шахедів"22.06.24, 11:13 • 25242 перегляди

Юлія Шрамко

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