Під час нічної атаки рф 3 ворожі цілі знищили на Хмельниччині
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони на Хмельниччині збили 3 ворожі цілі під час повітряної тривоги, про жертви чи руйнування наразі не повідомляється.
У Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили 3 ворожі цілі під час повітряної тривоги вночі, про жертви чи руйнування не повідомляється, повідомив у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 3 ворожі цілі. Місця падіння уламків встановлюються
З його слів, наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.
Сили ППО на заході вночі знищили 7 крилатих ракет і 8 "шахедів"22.06.24, 11:13 • 25242 перегляди