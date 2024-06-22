Во время ночной атаки рф 3 вражеские цели уничтожили в Хмельницкой области
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны на Хмельнитчине сбили 3 вражеские цели во время воздушной тревоги, о жертвах или разрушениях пока не сообщается.
В Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили 3 вражеские цели во время воздушной тревоги ночью, о жертвах или разрушениях не сообщается, сообщил в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 3 вражеские цели. Места падения обломков устанавливаются
По его словам, в настоящее время обращений относительно травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало.
Силы ПВО на западе ночью уничтожили 7 крылатых ракет и 8 "шахедов"22 июня 2024, 08:13 • 17166 просмотров