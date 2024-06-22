Во время ночной атаки рф 3 вражеские цели уничтожили в Хмельницкой области

В Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили 3 вражеские цели во время воздушной тревоги ночью, о жертвах или разрушениях не сообщается, сообщил в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 3 вражеские цели. Места падения обломков устанавливаются - сообщил Тюрин в Telegram.

По его словам, в настоящее время обращений относительно травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало.

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