Во время ночной атаки российских войск на западе Украины уничтожили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 8 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Детали

"Ночью 22 июня 2024 года в ходе отражения российского комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 8 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные во время ночной атаки рф в небе над Украиной уничтожили 12 из 16 вражеских ракет разных типов и все из 13 ударных дронов врага.