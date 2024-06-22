Сили ППО на заході вночі знищили 7 крилатих ракет і 8 "шахедів"
Київ • УНН
Під час нічної атаки російських військ на заході Україні 22 червня 2024 року українські сили протиповітряної оборони знищили 7 крилатих ракет і 8 ударних безпілотників.
Під час нічної атаки російських військ на заході України знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 8 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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"Уночі 22 червня 2024 року в ході відбиття російського комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 8 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Українські військові під час нічної атаки рф у небі над Україною знищили 12 з 16 ворожих ракет різних типів та усі з 13 ударних дронів ворога.