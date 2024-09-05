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П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів

П'ятий перегляд програми EFF в Україні: МВФ наполягає на відкритому конкурсі на посаду очільника Фонду гарантування вкладів

Київ • УНН

 • 159498 перегляди

МВФ наполягає на прозорому призначенні керівника ФГВФО. Експерти підкреслюють важливість залучення іноземних фахівців та бездоганної репутації кандидатів.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) в Україні. Це ключовий етап у взаємодії України з МВФ, адже він передбачає оцінку виконання раніше узгоджених маяків та визначення подальших кроків у рамках програми, спрямованої на підтримку макроекономічної стабільності та реформ в нашій державі, пише УНН.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 2 вересня повідомив про старт п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, який проводить в Україні Місія МВФ. За його словами, це дозволить залучити до українського бюджету 1,1 млрд доларів цієї осені. Премʼєр України додав, що під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером вони обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. 

Попри такий позитивний настрій очільника уряду, залишається невиконаною одна важлива вимога іноземного кредитора. Йдеться про розробку процедури та проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Україна взяла на себе зобовʼязання внести відповідні зміни до законодавства і навесні 2025 року провести прозоре призначення нового керівника Фонду. Ця вимога була закріплена у Меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ.

Саме цей Меморандум є дорожньою картою, виконання якої щоразу перевіряє Місія МВФ перед виділенням Україні кредитування. Якщо міжнародні партнери розумітимуть, що їхні вимоги українська сторона не задовольняє, наша держава може опинитися без фінансування, яке критично важливе для підтримки економічної стабільності під час війни, яку розвʼязала росія проти України.

Експерти, опитані УНН, наголошують, що міжнародні партнери давно вимагають від України, щоб призначення очільників державних установ відбувалися виключно після відкритих та прозорих конкурсів із залученням іноземних фахівців. У випадку із призначенням очільника Фонду гарантування вкладів, за вимогою МВФ навіть були встановлені чіткі часові рамки, що вказує на важливість цього пункту співпраці для іноземних кредиторів.

"Ще одна з вимог - щоб обовʼязково в конкурсі були закордонні фахівці, оцінювали. Бо у нас була яка ситуація - конкурс публічний, а коли доходить до кінцевого результату, то виявляється, що людина, яку обирають, - вона має не дуже хорошу репутацію і ніхто на це не звертає увагу. Тому МВФ вимагає, якщо ви проводите конкурс, то в конкурсній комісії повинно бути 30% закордонних незалежних експертів, щоб вони могли вплинути на рішення", - розповів економічний експерт Олександр  Охріменко.

Питання призначення очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зараз набуло ще більшої актуальності. Адже попередня очільниця Фонду Світлана Рекрут пішла з посади і нині обовʼязки директора-розпорядника виконує перша заступниця Ольга Білай.

Після звільнення Рекрут стало відомо, що Адміністративна рада Фонду планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого ЗМІ називають головним претендентом на цей пост. 

Журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро і у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата. 

"Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого", - наголосив народний депутат Михайло Цимбалюк.

На виконання вимог МВФ щодо відбору кандидатів на посаду директора-розпорядника ФГВФО залишається не так багато часу, тому залишається сподіватися, що незабаром ми спостерігатимемо зміни у підходах до кадрової політики. Особливо, якщо зважати на те, що результати п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF визначать подальші кроки співпраці між Україною та МВФ, а також можливість отримання наступного кредитного траншу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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