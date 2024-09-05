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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 07:09  •  24115 просмотра

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МВФ настаивает на прозрачном назначении руководителя ФГВФЛ. Эксперты подчеркивают важность привлечения иностранных специалистов и безупречной репутации кандидатов.

Миссия Международного валютного фонда начала пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) в Украине. Это ключевой этап во взаимодействии Украины с МВФ, ведь он предусматривает оценку выполнения ранее согласованных маяков и определение дальнейших шагов в рамках программы, направленной на поддержку макроэкономической стабильности и реформ в нашем государстве, пишет УНН.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 сентября сообщил о старте пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который проводит в Украине Миссия МВФ. По его словам, это позволит привлечь в украинский бюджет 1,1 млрд долларов этой осенью. Премьер Украины добавил, что во время разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером они обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. 

Несмотря на такой позитивный настрой главы правительства, остается невыполненным одно важное требование иностранного кредитора. Речь идет о разработке процедуры и проведении открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Украина взяла на себя обязательство внести соответствующие изменения в законодательство и весной 2025 года провести прозрачное назначение нового руководителя Фонда. Это требование было закреплено в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Именно этот Меморандум является дорожной картой, выполнение которой каждый раз проверяет Миссия МВФ перед выделением Украине кредитования. Если международные партнеры будут понимать, что их требования украинская сторона не удовлетворяет, наше государство может оказаться без финансирования, которое критически важно для поддержания экономической стабильности во время войны, которую развязала россия против Украины.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что международные партнеры давно требуют от Украины, чтобы назначение руководителей государственных учреждений происходили исключительно после открытых и прозрачных конкурсов с привлечением иностранных специалистов. В случае с назначением главы Фонда гарантирования вкладов, по требованию МВФ даже были установлены четкие временные рамки, что указывает на важность этого пункта сотрудничества для иностранных кредиторов.

"Еще одно из требований - чтобы обязательно в конкурсе были зарубежные специалисты, оценивали. Потому что у нас была такая ситуация - конкурс публичный, а когда доходит до конечного результата, то оказывается, что человек, которого выбирают, - он имеет не очень хорошую репутацию и никто на это не обращает внимание. Поэтому МВФ требует, если вы проводите конкурс, то в конкурсной комиссии должно быть 30% зарубежных независимых экспертов, чтобы они могли повлиять на решение", - рассказал экономический эксперт Александр  Охрименко.

Вопрос назначения главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц сейчас приобрел еще большую актуальность. Ведь предыдущая руководительница Фонда Светлана Рекрут ушла с должности и сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет первый заместитель Ольга Билай.

После увольнения Рекрут стало известно, что Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого СМИ называют главным претендентом на этот пост. 

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата. 

"Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого", - отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.

На выполнение требований МВФ по отбору кандидатов на должность директора-распорядителя ФГВФЛ остается не так много времени, поэтому остается надеяться, что вскоре мы будем наблюдать изменения в подходах к кадровой политике. Особенно, если учитывать, что результаты пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF определят дальнейшие шаги сотрудничества между Украиной и МВФ, а также возможность получения следующего кредитного транша.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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