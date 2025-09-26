П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись

Жовтень обіцяє чимало кіновражень — на екрани виходять фільми, що подарують емоції від сміху до страху, повністю занурюючи у захопливі події. УНН зібрав добірку прем’єр, які варто переглянути у вільний час.

Пробач, дівчинко (Sorry, Baby)

Агнес - молода дівчина з гострим розумом, почуттям гумору та звичайними щоденними турботами. Та кілька років тому з нею сталася подія, що залишила глибокий слід. Між роботою, зустрічами й повсякденними справами вона намагається зрозуміти, що саме сталося, і навчитися з цим жити. "Іноді думаєш про безодню, іноді ні, - зізнається Агнес випадковому знайомому, - але життя триває".

• Жанр: комедія, драма;

• Країна: США;

• Режисер: Єва Віктор;

• Актори: Єва Віктор, Наомі Акі, Лукас Геджес;

• В українському прокаті з 02.10.2025.

Хороший хлопчик (Good Boy)

Вірний пес Інді разом із найкращим другом і господарем Тоддом залишає міське життя та переїжджає до старого родинного будинку в селі. Від самого початку Інді відчуває щось недобре: моторошна оселя приховує невидимі сліди, пусті кути, дивні видіння та попередження від давно померлого собаки. Йому єдиному відкривається жахлива таємниця минулих подій, пов’язаних зі смертю колишнього мешканця. Коли темні сили починають підкоряти собі Тодда, Інді мусить вступити в боротьбу з потойбічною загрозою, аби врятувати того, кого він найбільше любить.

• Жанр: жахи, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Бен Леонберґ;

• Актори: Шейн Дженсен, Аня Крохек;

• В українському прокаті з 09.10.2025.

Чорний телефон 2 (Black Phone 2)

Фінну вже 17, але він досі намагається оговтатися після пережитого викрадення. Його сестра Ґвен починає бачити тривожні сни: їй лунають дзвінки з чорного телефону та являються моторошні видіння трьох хлопців, за якими стежить незнайомець у зимовому таборі "Альпійське озеро". Вирішивши розкрити таємницю та покласти край власним мукам і стражданням брата, Ґвен переконує Фінна вирушити до табору під час хуртовини. Там їм доведеться зіткнутися з убивцею, який після смерті став ще небезпечнішим - і набагато важливішим для їхньої долі, ніж вони могли уявити.

• Жанр: жахи;

• Країна: США;

• Режисер: Скотт Дерріксон;

• Актори: Ітан Гоук, Джеремі Девіс, Мадлен Макґроу, Аріанна Рівас;

• В українському прокаті з 16.10.2025.

Грабіжник за покликанням (Roofman)

Історія Джеффрі Манчестера, відомого як "Покрівельний грабіжник", розповідає про ветерана армії та батька, який, зневірившись у житті, починає здійснювати серію зухвалих пограбувань ресторанів, пробираючись усередину через дахи. Після втечі з в’язниці він пів року таємно мешкає в іграшковому магазині, непомітно для всіх, і водночас готує свій наступний крок. Але знайомство з Лі, розлученою матір’ю, яка піддається його харизмі, змінює хід подій: подвійне життя Джеффрі починає руйнуватися, а минуле наздоганяє його, перетворюючи все на напружену гру в кішки-мишки.

• Жанр: комедія, кримінал;

• Країна: США;

• Режисер: Дерек Сієнфренс;

• Актори: Ченнінг Татум, Кірстен Данст, Джуно Темпл, Пітер Дінклейдж;

• В українському прокаті з 16.10.2025.

Буґонія (Bugonia)

Двоє чоловіків, повністю одержимих різноманітними, часом абсурдними теоріями змови, наважуються на сміливий і радикальний крок - викрадають генеральну директорку великої корпорації, бо переконані, що вона насправді є інопланетянкою під прикриттям, яка таємно замислила знищення всього людства.

• Жанр: комедія, жахи, наукова фантастика;

• Країна: США;

• Режисери: Йоргос Лантімос;

• Актори: Емма Стоун, Джессі Племонс, Алісія Сільверстоун;

• В українському прокаті з 30.10.2025.