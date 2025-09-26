П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 4532 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 10996 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 8558 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 10579 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 15310 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 19228 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 28869 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34446 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38944 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28385 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
47%
763мм
Популярнi новини
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27685 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19332 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 9322 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі11:19 • 8306 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 14404 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 10996 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 14550 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 28869 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34446 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38944 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Олександр Сирський
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігів
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 4532 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19462 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27808 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 33366 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 41237 перегляди
Актуальне
Су-34
The Washington Post
МіГ-31
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись

Київ • УНН

 • 4558 перегляди

Жовтень 2025 року принесе п'ять очікуваних кінопрем'єр, що охоплюють жанри від комедії та драми до жахів та криміналу. Серед них "Пробач, дівчинко", "Хороший хлопчик", "Чорний телефон 2", "Грабіжник за покликанням" та "Буґонія".

П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись

Жовтень обіцяє чимало кіновражень — на екрани виходять фільми, що подарують емоції від сміху до страху, повністю занурюючи у захопливі події. УНН зібрав добірку прем’єр, які варто переглянути у вільний час.

Пробач, дівчинко (Sorry, Baby)

Агнес - молода дівчина з гострим розумом, почуттям гумору та звичайними щоденними турботами. Та кілька років тому з нею сталася подія, що залишила глибокий слід. Між роботою, зустрічами й повсякденними справами вона намагається зрозуміти, що саме сталося, і навчитися з цим жити. "Іноді думаєш про безодню, іноді ні, - зізнається Агнес випадковому знайомому, - але життя триває".

• Жанр: комедія, драма;

• Країна: США;

• Режисер: Єва Віктор;

• Актори: Єва Віктор, Наомі Акі, Лукас Геджес;

• В українському прокаті з 02.10.2025.

Хороший хлопчик (Good Boy)

Вірний пес Інді разом із найкращим другом і господарем Тоддом залишає міське життя та переїжджає до старого родинного будинку в селі. Від самого початку Інді відчуває щось недобре: моторошна оселя приховує невидимі сліди, пусті кути, дивні видіння та попередження від давно померлого собаки. Йому єдиному відкривається жахлива таємниця минулих подій, пов’язаних зі смертю колишнього мешканця. Коли темні сили починають підкоряти собі Тодда, Інді мусить вступити в боротьбу з потойбічною загрозою, аби врятувати того, кого він найбільше любить.

• Жанр: жахи, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Бен Леонберґ;

• Актори: Шейн Дженсен, Аня Крохек;

• В українському прокаті з 09.10.2025.

Чорний телефон 2 (Black Phone 2)

Фінну вже 17, але він досі намагається оговтатися після пережитого викрадення. Його сестра Ґвен починає бачити тривожні сни: їй лунають дзвінки з чорного телефону та являються моторошні видіння трьох хлопців, за якими стежить незнайомець у зимовому таборі "Альпійське озеро". Вирішивши розкрити таємницю та покласти край власним мукам і стражданням брата, Ґвен переконує Фінна вирушити до табору під час хуртовини. Там їм доведеться зіткнутися з убивцею, який після смерті став ще небезпечнішим - і набагато важливішим для їхньої долі, ніж вони могли уявити.

• Жанр: жахи;

• Країна: США;

• Режисер: Скотт Дерріксон;

• Актори: Ітан Гоук, Джеремі Девіс, Мадлен Макґроу, Аріанна Рівас;

• В українському прокаті з 16.10.2025.

Грабіжник за покликанням (Roofman)

Історія Джеффрі Манчестера, відомого як "Покрівельний грабіжник", розповідає про ветерана армії та батька, який, зневірившись у житті, починає здійснювати серію зухвалих пограбувань ресторанів, пробираючись усередину через дахи. Після втечі з в’язниці він пів року таємно мешкає в іграшковому магазині, непомітно для всіх, і водночас готує свій наступний крок. Але знайомство з Лі, розлученою матір’ю, яка піддається його харизмі, змінює хід подій: подвійне життя Джеффрі починає руйнуватися, а минуле наздоганяє його, перетворюючи все на напружену гру в кішки-мишки.

• Жанр: комедія, кримінал;

• Країна: США;

• Режисер: Дерек Сієнфренс;

• Актори: Ченнінг Татум, Кірстен Данст, Джуно Темпл, Пітер Дінклейдж;

• В українському прокаті з 16.10.2025.

Буґонія (Bugonia)

Двоє чоловіків, повністю одержимих різноманітними, часом абсурдними теоріями змови, наважуються на сміливий і радикальний крок - викрадають генеральну директорку великої корпорації, бо переконані, що вона насправді є інопланетянкою під прикриттям, яка таємно замислила знищення всього людства.

• Жанр: комедія, жахи, наукова фантастика;

• Країна: США;

• Режисери: Йоргос Лантімос;

• Актори: Емма Стоун, Джессі Племонс, Алісія Сільверстоун;

• В українському прокаті з 30.10.2025.

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
Сполучені Штати Америки