Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 3308 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 9424 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7524 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10100 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 14939 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19080 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28428 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34081 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38595 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28357 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
47%
763мм
Популярные новости
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27134 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18766 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 8502 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме11:19 • 7072 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 13679 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01 • 9398 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 13744 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 28425 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34078 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38591 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Александр Сырский
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Чернигов
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33 • 3292 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18815 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27181 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 33188 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 41064 просмотра
Актуальное
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть

Киев • УНН

 • 3318 просмотра

Октябрь 2025 года принесет пять ожидаемых кинопремьер, охватывающих жанры от комедии и драмы до ужасов и криминала. Среди них "Прости, девочка", "Хороший мальчик", "Черный телефон 2", "Грабитель по призванию" и "Бугония".

Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть

Октябрь обещает немало кино-впечатлений — на экраны выходят фильмы, которые подарят эмоции от смеха до страха, полностью погружая в увлекательные события. УНН собрал подборку премьер, которые стоит посмотреть в свободное время.

Прости, девочка (Sorry, Baby)

Агнес — молодая девушка с острым умом, чувством юмора и обычными ежедневными заботами. Но несколько лет назад с ней произошло событие, оставившее глубокий след. Между работой, встречами и повседневными делами она пытается понять, что именно произошло, и научиться с этим жить. "Иногда думаешь о бездне, иногда нет, — признается Агнес случайному знакомому, — но жизнь продолжается".

• Жанр: комедия, драма;

• Страна: США;

• Режиссер: Ева Виктор;

• Актеры: Ева Виктор, Наоми Аки, Лукас Хеджес;

• В украинском прокате с 02.10.2025.

Хороший мальчик (Good Boy)

Верный пес Инди вместе с лучшим другом и хозяином Тоддом покидает городскую жизнь и переезжает в старый семейный дом в деревне. С самого начала Инди чувствует что-то недоброе: жуткий дом скрывает невидимые следы, пустые углы, странные видения и предупреждения от давно умершей собаки. Ему единственному открывается ужасная тайна прошлых событий, связанных со смертью бывшего жильца. Когда темные силы начинают подчинять себе Тодда, Инди должен вступить в борьбу с потусторонней угрозой, чтобы спасти того, кого он больше всего любит.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Бен Леонберг;

• Актеры: Шейн Дженсен, Аня Крохек;

• В украинском прокате с 09.10.2025.

Черный телефон 2 (Black Phone 2)

Финну уже 17, но он до сих пор пытается оправиться после пережитого похищения. Его сестра Гвен начинает видеть тревожные сны: ей раздаются звонки с черного телефона и являются жуткие видения трех парней, за которыми следит незнакомец в зимнем лагере "Альпийское озеро". Решив раскрыть тайну и положить конец собственным мукам и страданиям брата, Гвен убеждает Финна отправиться в лагерь во время метели. Там им придется столкнуться с убийцей, который после смерти стал еще опаснее — и намного важнее для их судьбы, чем они могли представить.

• Жанр: ужасы;

• Страна: США;

• Режиссер: Скотт Дерриксон;

• Актеры: Итан Хоук, Джереми Дэвис, Мадлен Макгроу, Арианна Ривас;

• В украинском прокате с 16.10.2025.

Грабитель по призванию (Roofman)

История Джеффри Манчестера, известного как "Кровельный грабитель", рассказывает о ветеране армии и отце, который, отчаявшись в жизни, начинает совершать серию дерзких ограблений ресторанов, пробираясь внутрь через крыши. После побега из тюрьмы он полгода тайно живет в игрушечном магазине, незаметно для всех, и одновременно готовит свой следующий шаг. Но знакомство с Ли, разведенной матерью, которая поддается его харизме, меняет ход событий: двойная жизнь Джеффри начинает рушиться, а прошлое настигает его, превращая все в напряженную игру в кошки-мышки.

• Жанр: комедия, криминал;

• Страна: США;

• Режиссер: Дерек Сиенфренс;

• Актеры: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Джуно Темпл, Питер Динклэйдж;

• В украинском прокате с 16.10.2025.

Бугония (Bugonia)

Двое мужчин, полностью одержимых разнообразными, порой абсурдными теориями заговора, решаются на смелый и радикальный шаг — похищают генерального директора крупной корпорации, потому что убеждены, что она на самом деле является инопланетянкой под прикрытием, которая тайно задумала уничтожение всего человечества.

• Жанр: комедия, ужасы, научная фантастика;

• Страна: США;

• Режиссеры: Йоргос Лантимос;

• Актеры: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Алисия Сильверстоун;

• В украинском прокате с 30.10.2025.

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
Соединённые Штаты