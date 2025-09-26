Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть

Октябрь обещает немало кино-впечатлений — на экраны выходят фильмы, которые подарят эмоции от смеха до страха, полностью погружая в увлекательные события. УНН собрал подборку премьер, которые стоит посмотреть в свободное время.

Прости, девочка (Sorry, Baby)

Агнес — молодая девушка с острым умом, чувством юмора и обычными ежедневными заботами. Но несколько лет назад с ней произошло событие, оставившее глубокий след. Между работой, встречами и повседневными делами она пытается понять, что именно произошло, и научиться с этим жить. "Иногда думаешь о бездне, иногда нет, — признается Агнес случайному знакомому, — но жизнь продолжается".

• Жанр: комедия, драма;

• Страна: США;

• Режиссер: Ева Виктор;

• Актеры: Ева Виктор, Наоми Аки, Лукас Хеджес;

• В украинском прокате с 02.10.2025.

Хороший мальчик (Good Boy)

Верный пес Инди вместе с лучшим другом и хозяином Тоддом покидает городскую жизнь и переезжает в старый семейный дом в деревне. С самого начала Инди чувствует что-то недоброе: жуткий дом скрывает невидимые следы, пустые углы, странные видения и предупреждения от давно умершей собаки. Ему единственному открывается ужасная тайна прошлых событий, связанных со смертью бывшего жильца. Когда темные силы начинают подчинять себе Тодда, Инди должен вступить в борьбу с потусторонней угрозой, чтобы спасти того, кого он больше всего любит.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Бен Леонберг;

• Актеры: Шейн Дженсен, Аня Крохек;

• В украинском прокате с 09.10.2025.

Черный телефон 2 (Black Phone 2)

Финну уже 17, но он до сих пор пытается оправиться после пережитого похищения. Его сестра Гвен начинает видеть тревожные сны: ей раздаются звонки с черного телефона и являются жуткие видения трех парней, за которыми следит незнакомец в зимнем лагере "Альпийское озеро". Решив раскрыть тайну и положить конец собственным мукам и страданиям брата, Гвен убеждает Финна отправиться в лагерь во время метели. Там им придется столкнуться с убийцей, который после смерти стал еще опаснее — и намного важнее для их судьбы, чем они могли представить.

• Жанр: ужасы;

• Страна: США;

• Режиссер: Скотт Дерриксон;

• Актеры: Итан Хоук, Джереми Дэвис, Мадлен Макгроу, Арианна Ривас;

• В украинском прокате с 16.10.2025.

Грабитель по призванию (Roofman)

История Джеффри Манчестера, известного как "Кровельный грабитель", рассказывает о ветеране армии и отце, который, отчаявшись в жизни, начинает совершать серию дерзких ограблений ресторанов, пробираясь внутрь через крыши. После побега из тюрьмы он полгода тайно живет в игрушечном магазине, незаметно для всех, и одновременно готовит свой следующий шаг. Но знакомство с Ли, разведенной матерью, которая поддается его харизме, меняет ход событий: двойная жизнь Джеффри начинает рушиться, а прошлое настигает его, превращая все в напряженную игру в кошки-мышки.

• Жанр: комедия, криминал;

• Страна: США;

• Режиссер: Дерек Сиенфренс;

• Актеры: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Джуно Темпл, Питер Динклэйдж;

• В украинском прокате с 16.10.2025.

Бугония (Bugonia)

Двое мужчин, полностью одержимых разнообразными, порой абсурдными теориями заговора, решаются на смелый и радикальный шаг — похищают генерального директора крупной корпорации, потому что убеждены, что она на самом деле является инопланетянкой под прикрытием, которая тайно задумала уничтожение всего человечества.

• Жанр: комедия, ужасы, научная фантастика;

• Страна: США;

• Режиссеры: Йоргос Лантимос;

• Актеры: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Алисия Сильверстоун;

• В украинском прокате с 30.10.2025.