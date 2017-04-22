ПФУ затвердив середню зарплату за лютий на рівні 5,59 тис. грн

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 5 590 гривень 26 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за лютий 2017 року при призначенні пенсій відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", - повідомляє прес-служба уряду.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що уряд не повернеться до попереднього порядку виплати стипендій.