ПФУ утвердил среднюю зарплату за февраль на уровне 5,59 тыс. грн

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 5590 гривен 26 копеек, который будет применяться при определении коэффициента заработной платы за февраль 2017 годп при назначении пенсий в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что правительство не вернется к предыдущему порядку выплаты стипендий.