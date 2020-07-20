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Петиція про відставку Геруса передана на розгляд Зеленському

Петиція про відставку Геруса передана на розгляд Зеленському

Київ • УНН

 • 14725 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У травні шахтарські колективи розмістили на сайті Президента петицію з вимогою відправити у відставку главу енергетичного комітету ВР, народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Геруса. На сьогодні петиція набрала навіть більше необхідних 25 тисяч голосів і передана на розгляд Володимиру Зеленському, повідомляє УНН.

Шахтарі України звертаються до Президента за допомогою.

У своїх бідах вони звинувачують главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який, незважаючи на профіцит вугілля, пролобіював імпорт електроенергії в Україну з РФ.

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“Цілих півроку всі заплющували очі на те, що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії. Грошей не буде у шахтарів — у шахтарських містах життя зупиниться. У магазинах ніхто купувати нічого не буде, міста просто помруть”, — відзначають шахтарі.

Петицію підписали шахтарі ДП “Селидіввугілля”, ВП “Шахта „Котляревська“, ВП „Шахта“ 1-3 Новогродівська”, ВП “Шахта Україна”, ВП “Шахта Курахівська”.

Нагадаємо, з минулого року гірники знаходилися у простої через сумнівні схеми “Центренерго” (ТЕС), який замість українського вугілля спалював то резервний газ, то російське вугілля, що постачали компанії з орбіти Ігоря Коломойського.

У червні Міненерго та Кабмін поламали ці схеми, визначивши пріоритет за українським вугіллям. Шахтарі повертаються до роботи, повідомили в Міненерго.

Водночас, є ще одна загроза для шахтарів. “Слуга народу” Андрій Жупанін подав законопроект, який передбачає відкриття імпорту електроенергії з РФ, що, за даними експертів, негативно вплине на українські генерації. Цей імпорт був відкритий минулого року так званими “правками Герусу” 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Але тепер знов вирішується його доля.

Уряд подав свій законопроект і наполягає на тому, що імпорт електроенергії з РФ має бути заборонений.

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