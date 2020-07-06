Буславець пояснила, чому не можна відновлювати імпорт електроенергії з РФ

Вона нагадала, що Верховна Рада відкрила імпорт електричної енергії по двосторонніх договорах восени минулого року. І це неабияк вдарило по бюджету України, зокрема - вугільній галузі, бо шахтарі опинилися у простої.

"Ми імпортували електричну енергію і наша теплова генерація не купувала вугілля. Це призвело до перенакопичення вугілля на складах і, звичайно, до відсутності коштів для того, щоб шахтарям вчасно сплачувати зарплату і платити за спожиту електроенергію та інші обов’язкові платежі, які ці підприємства повинні сплачувати сьогодні", - пояснює Буславець.

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Знайти кошти на виплату боргів із зарплат шахтарям було не так просто, каже в.о. міністра.

"Ми зробили безпрецедентний крок, коли у п’ятницю, 26 червня, за дорученням прем’єр-міністра, максимально наблизили всі можливі ресурси бюджету для того, щоб погасити всю зарплатню перед шахтарями, що можна було профінансувати саме з бюджету, і залишилося лише 120 мільйонів, які покриваються тільки за рахунок реалізації. А для того, щоб ця реалізація відбулася, потрібно було забезпечити гарантований збут вугілля", - уточнила в.о. міністра та додала, що з метою забезпечення цього збуту Кабмін прийняв розпорядження про пріоритетне використання вугілля на теплових електростанціях.

Втім, усі заходи стабілізації енергетичного ринку можуть виявитися марними, якщо ВР знов відкриє імпорт російської електроенергії. Відповідний законопроект подав "слуга народу" Андрій Жупанин, як альтернативу урядовому законопроекту, який цей імпорт закриває.

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Буславець вважає, що відкривати імпорт категорично не можна.

"Я вважаю, що політично правильно це законодавчо підкреслити, тому що ми не бачимо найближчим часом необхідності імпортувати електроенергію з цих країн, тим паче, що у нас немає паритетних можливостей", - додала вона.

В.о. міністра також нагадала, що Україна має план синхронізації з європейськими системами.

"Навіть для того, щоб підтвердити свою спроможність до приєднання, після виконання всіх технічних заходів, які передбачені технічним каталогом, ми повинні будемо довести свою стійкість і спроможність без суміжних країн - бути самодостатніми стосовно регулювання. Тому цей тимчасовий імпорт, який відбувся восени, на мою думку, дуже загрозливий з точки зору наших стратегічних планів і напрямків. Тому що ці країни можуть для того, щоб послабити нашу теплову генерацію, навіть демпінгувати по ціні, продавати нам дешевше, ніж своїм споживачам, саме для того, щоб ми після певного періоду були залежні від цього імпорту", - пояснила вона.