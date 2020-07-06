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Буславец объяснила, почему нельзя восстанавливать импорт электроэнергии из РФ

Буславец объяснила, почему нельзя восстанавливать импорт электроэнергии из РФ

Киев  •  УНН

 • 16396 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Восстановление импорта электроэнергии из РФ и Беларуси приведет к значительным бюджетным расходам. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Она напомнила, что Верховная Рада открыла импорт электрической энергии по двусторонним договорам осенью прошлого года. И это изрядно ударило по бюджету Украины, в частности - угольной отрасли, потому что шахтеры оказались в простое.

"Мы импортировали электрическую энергию и наша тепловая генерация не покупала уголь. Это привело к перенакоплению угля на складах и, конечно, к отсутствию средств для того, чтобы шахтерам вовремя платить зарплату и платить за потребленную электроэнергию и другие обязательные платежи, которые эти предприятия должны платить сегодня", - объясняет Буславец.

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Найти средства на выплату долгов по зарплате шахтерам было не так просто, говорит и.о. министра.

"Мы сделали беспрецедентный шаг, когда в пятницу, 26 июня, по поручению премьер-министра, максимально приблизили все возможные ресурсы бюджета для того, чтобы погасить всю зарплату перед шахтерами, что можно было профинансировать именно из бюджета, и осталось только 120 млн, которые покрываются только за счет реализации. А для того, чтобы эта реализация состоялась, нужно было обеспечить гарантированный сбыт угля", - уточнила и.о. министра и добавила, что с целью обеспечения этого сбыта Кабмин принял распоряжение о приоритетном использовании угля на тепловых электростанциях.

Впрочем, все меры стабилизации энергетического рынка могут оказаться бесполезными, если ВР вновь откроет импорт российской электроэнергии. Соответствующий законопроект подал "слуга народа" Андрей Жупанин, как альтернативу правительственному законопроекту, который этот импорт закрывает.

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Буславец считает, что открывать импорт категорически нельзя.

"Я считаю, что политически правильно это законодательно подчеркнуть, потому что мы не видим в ближайшее время необходимости импортировать электроэнергию из этих стран, тем более, что у нас нет паритетных возможностей", - добавила она.

И.о. министра также напомнила, что Украина имеет план синхронизации с европейскими системами.

"Даже для того, чтобы подтвердить свою способность к присоединению, после выполнения всех технических мероприятий, предусмотренных техническим каталогом, мы должны будем доказать свою устойчивость и способность без сопредельных стран - быть самодостаточными по регулированию. Поэтому этот временный импорт, который состоялся осенью, я считаю, очень угрожающий с точки зрения наших стратегических планов и направлений. Потому что эти страны могут для того, чтобы ослабить нашу тепловую генерацию, даже демпинговать по цене, продавать нам дешевле, чем своим потребителям, именно для того, чтобы мы после определенного периода были зависимы от этого импорта", - объяснила она.

Украинские Национальные Новости

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