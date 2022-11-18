Перший транш із 18 млрд євро макрофіну Україна може отримати вже у січні 2023 року - Єврокомісія

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 69387 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 83310 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 119234 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 148341 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 194980 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 207083 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 410317 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230159 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196594 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 372103 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 75364 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 74484 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 76037 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 66209 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 74788 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 69469 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 410394 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 372153 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 584070 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 710883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 12897 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 91127 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 127194 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211400 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236411 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Перший транш із 18 млрд євро макрофіну Україна може отримати вже у січні 2023 року - Єврокомісія

Перший транш із 18 млрд євро макрофіну Україна може отримати вже у січні 2023 року - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 449277 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс очікує, що перший транш із 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україна отримає вже у січні 2023 року. Про це він сказав на спільній із Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Києві у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"Щодо 2023 року, ми прагнемо покрити значну частину потреб України у фінансуванні. Ми плануємо зробити це інструментами "макрофінансової допомоги +". Наступного року це забезпечить підтримку Україні у вигляді пільгових кредитів на суму до 18 мільярдів євро", - сказав Добровскіс.

"Наша пропозиція "макрофінансової допомоги +" зараз розглядається в Європарламенті та країнах-членах ЄС, і я сподіваюся, що її остаточне схвалення відбудеться на початку грудня. Це має дозволити нам узгодити Меморандум про взаєморозуміння ще цього року, і, відповідно, Єврокомісія зможе здійснити першу виплату у січні наступного року", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Деталі

Домбровскіс зазначив, що така програма макрофінансової допомоги буде передбачати певні умови - спрямовані на посилення верховенства права, належного управління, а також боротьбу з шахрайством та корупцією.

Шмигаль при цьому вказав у Telegram, що "за результатами сьогоднішніх переговорів розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах "макрофінансової допомоги плюс" на загальну суму близько 18 млрд євро".

"Продовжуємо поглиблювати інтеграцію України в єдиний ринок ЄС. Зокрема домовилися переглянути План пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про зону вільної торгівлі. Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та "промисловим безвізом", - зазначив очільник уряду за підсумками переговорів.

У пресслужбі уряду також вказали, що сторони обговорили механізми конфіскації заморожених російських активів, а Шмигаль вказав на важливість для України є оперативне постачання необхідного енергетичного обладнання, а також засобів ППО і ПРО.

"Важливим кроком для посилення тиску на росію стала пропозиція Єврокомісії розширити список злочинів, вчинення яких дає законні підстави для конфіскації активів, їх продаж та використання цих коштів для відновлення України й української інфраструктури. Розраховуємо на якнайшвидше налагодження державами-членами на національному рівні правового механізму конфіскації активів рф та російських олігархів", - наголосив Прем’єр.

Доповнення

Україна має отримати наступний транш макрофіну у 2,5 млрд євро наступного тижня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57