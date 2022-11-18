Перший транш із 18 млрд євро макрофіну Україна може отримати вже у січні 2023 року - Єврокомісія

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"Щодо 2023 року, ми прагнемо покрити значну частину потреб України у фінансуванні. Ми плануємо зробити це інструментами "макрофінансової допомоги +". Наступного року це забезпечить підтримку Україні у вигляді пільгових кредитів на суму до 18 мільярдів євро", - сказав Добровскіс.

"Наша пропозиція "макрофінансової допомоги +" зараз розглядається в Європарламенті та країнах-членах ЄС, і я сподіваюся, що її остаточне схвалення відбудеться на початку грудня. Це має дозволити нам узгодити Меморандум про взаєморозуміння ще цього року, і, відповідно, Єврокомісія зможе здійснити першу виплату у січні наступного року", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Деталі

Домбровскіс зазначив, що така програма макрофінансової допомоги буде передбачати певні умови - спрямовані на посилення верховенства права, належного управління, а також боротьбу з шахрайством та корупцією.

Шмигаль при цьому вказав у Telegram, що "за результатами сьогоднішніх переговорів розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах "макрофінансової допомоги плюс" на загальну суму близько 18 млрд євро".

"Продовжуємо поглиблювати інтеграцію України в єдиний ринок ЄС. Зокрема домовилися переглянути План пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про зону вільної торгівлі. Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та "промисловим безвізом", - зазначив очільник уряду за підсумками переговорів.

У пресслужбі уряду також вказали, що сторони обговорили механізми конфіскації заморожених російських активів, а Шмигаль вказав на важливість для України є оперативне постачання необхідного енергетичного обладнання, а також засобів ППО і ПРО.

"Важливим кроком для посилення тиску на росію стала пропозиція Єврокомісії розширити список злочинів, вчинення яких дає законні підстави для конфіскації активів, їх продаж та використання цих коштів для відновлення України й української інфраструктури. Розраховуємо на якнайшвидше налагодження державами-членами на національному рівні правового механізму конфіскації активів рф та російських олігархів", - наголосив Прем’єр.

Доповнення

Україна має отримати наступний транш макрофіну у 2,5 млрд євро наступного тижня.