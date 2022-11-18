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Первый транш из 18 млрд евро макрофина Украина может получить уже в январе 2023 года - Еврокомиссия

Первый транш из 18 млрд евро макрофина Украина может получить уже в январе 2023 года - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 449273 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис ожидает, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года. Об этом он сказал на совместной с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Киеве в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"По 2023 году, мы стремимся покрыть значительную часть потребностей Украины в финансировании. Мы планируем сделать это инструментами "макрофинансовой помощи +". В следующем году это обеспечит поддержку Украине в виде льготных кредитов на сумму до 18 миллиардов евро", - сказал Добровскис.

"Наше предложение "макрофинансовой помощи +" сейчас рассматривается в Европарламенте и странах-членах ЕС, и я надеюсь, что ее окончательное одобрение состоится в начале декабря. Это должно позволить нам согласовать Меморандум о взаимопонимании еще в этом году, и , соответственно, Еврокомиссия сможет осуществить первую выплату в январе следующего года", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Детали

Домбровскис отметил, что такая программа макрофинансовой помощи будет предусматривать определенные условия – направленные на усиление верховенства права, надлежащего управления, а также борьбу с мошенничеством и коррупцией.

Шмыгаль при этом указал в Telegram, что "по результатам сегодняшних переговоров рассчитываем уже в январе 2023 года на первую часть финансирования ЕС в рамках "макрофинансовой помощи плюс" на общую сумму около 18 млрд евро".

"Продолжаем углублять интеграцию Украины в единый рынок ЕС. В частности, договорились пересмотреть План приоритетных действий по внедрению Соглашения о зоне свободной торговли. Работаем над скорейшим присоединением к единой зоне роуминга ЕС и "промышленным безвизом", - отметил глава правительства по итогам переговоров.

В пресс-службе правительства также указали, что стороны обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов, а Шмыгаль указал на важность для Украины оперативных поставок необходимого энергетического оборудования, а также средств ПВО и ПРО.

"Важным шагом для усиления давления на россию стало предложение Еврокомиссии расширить список преступлений, совершение которых дает законные основания для конфискации активов, их продажу и использования этих средств для восстановления Украины и украинской инфраструктуры. Рассчитываем на скорейшее налаживание государствами-членами на национальном уровне правового механизма конфискации активов рф и российских олигархов", - подчеркнул Премьер.

Дополнение

Украина должна получить следующий транш макрофина в 2,5 млрд евро на следующей неделе.

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