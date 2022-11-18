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Україна має отримати наступний транш макрофіну у 2,5 млрд євро наступного тижня - Єврокомісія

Україна має отримати наступний транш макрофіну у 2,5 млрд євро наступного тижня - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 422156 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна має отримати наступний транш макрофінансової допомоги ЄС на початку наступного тижня, повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на спільній із Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Києві у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"Ми підтримуємо невідкладні потреби України у фінансуванні через програми макрофінансової допомоги, і наступний платіж у розмірі 2,5 млрд євро має надійти в Україну 22 листопада", - повідомив Домбровскіс.

"Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це, зокрема, говорили з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом", - зазначив з цього приводу у Telegram Шмигаль за підсумками переговорів.

Доповнення

20 вересня Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні обсягом 5 млрд євро.

Цей транш є частиною пакету макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеного Європейською комісією 18 травня та схваленого Європейською радою 23-24 червня.

Перші 2 млрд євро з траншу у 5 мільярдів Україна отримала 18 жовтня.

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