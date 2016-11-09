Перший медичний форум фізиків відбудеться у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У п'ятницю, 11 листопада, об 11:00 у Центрі онкології Клініки Спіженко відбудеться перший Форум медичних фізиків, передає УНН з посиланням на організаторів у Facebook.
До участі у форумі, який присвячений Міжнародному дню медичної фізики, організатори запрошують медичних фізиків, а також фахівців суміжних спеціальностей.
У програмі форуму:
• Доповіді провідних медичних фізиків України;
• Виставка фантомів для дозиметрії та контролю якості, таких як діодна матриця MapCheck2, MapPhan, Electron Density Phantom, Xsight® Lung Tracking Phantom та ін.;
• Демонстрація деталей лінійних прискорювачів (плата, яка контролює рух багатопелюсткового коліматора; потенціометри; рефлектори; електронна пушка; двигун, який приводить в рух пелюстки MLC та ін.);
• Участь представників компанії Canberra Packard - офіційного дистриб’ютора обладнання для дозиметрії PTW.
Участь у форумі є безплатною.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, останні досягнення фізики зробили променеву терапію ефективнішою.
Так, за словами лікаря Тетяни Чеботарьової, сучасна променева терапія, яку використовують для лікування онкозахворювань, йде шляхом зменшення опромінення та максимально можливого виключення з цього процесу здорових тканин.